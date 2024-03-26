Совбез ООН принял резолюцию по прекращению огня в Газе в Рамадан

Москва настаивала на формулировке о постоянном прекращении огня

Совет безопасности ООН впервые с начала войны на Ближнем Востоке принял резолюцию, которая содержит требование прекратить огонь в секторе Газа.

Перед началом заседания дипломаты почтили минутой молчания память погибших во время теракта в Подмосковье.

Требование о перемирии в зоне палестино-израильского конфликта ограничивается священным для мусульман месяцем Рамадан. Москва настаивала на формулировке о постоянном прекращении огня, однако она не была принята. За документ проголосовали 14 участников заседания. Воздержались лишь Соединенные Штаты.

Несмотря на это, в Тель-Авиве уже назвали позицию Вашингтона предательской. Премьер Нетаньяху отменил визит делегации Израиля в США. А глава МИДа Исраэль Кац заявил, что военная операция все равно будет продолжена.

Жертвами новых ударов по Рафаху стали 15 палестинцев, в том числе четверо детей. В Хан-Юнисе военные полностью закрыли больницу "Аль-Амаль". На этом фоне в ХАМАС сообщили о провале очередной попытки переговоров об обмене заложниками и заключенными, возложив вину на Тель-Авив.

В столице Иордании минувшей ночью вспыхнули новые столкновения возле посольства Израиля. Несколько тысяч демонстрантов собрались у стен дипмиссии выразить поддержку Палестине. Акция переросла в противостояние с полицией. Есть задержанные.

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