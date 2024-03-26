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На Дальнем Востоке увидели редкую комету

08:16
  • вторник
  • 26 марта 2024

В следующий раз ее можно будет наблюдать только через 70 лет

Редкая космическая странница оказалась в зоне видимости жителей Земли. На Дальнем Востоке комету Понса-Брукса этой ночью можно было наблюдать невооруженным глазом.

Видеокадры небесного тела пользователи публикуют в соцсетях. В следующий раз комету можно будет увидеть только через 70 лет. Она открыта в 1812 году французским астрономом Жаном-Луи Понсом. А через шесть десятилетий еще раз американцем Уильямом Бруксом.

Чтобы лучше рассмотреть хвостатую звезду, астрономы советуют россиянам в марте ориентироваться на созвездие Андромеды, а в начале апреля - на созвездие Овна. Лучше всего комета видна с заката до полуночи.

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