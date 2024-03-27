Гороскоп на сегодня, 27 марта, для всех знаков зодиака

Венера попала в ловушку, устроенную Черной Луной

Овны

Вам нравится жить открыто и ярко, показывая все в социальных сетях? Это ваше право, но иногда нужно побыть в тени: не все люди чисты сердцем, сами понимаете!

Тельцы

Хотелось бы услышать хорошие новости, но звезды пока не щедры на светлую энергию. Будьте осторожнее, особенно с незнакомками.

Близнецы

Если на сегодня запланировано собеседование или важный разговор с начальством, будьте начеку. Звезды предупреждают о наличии препятствий на вашем пути.

Раки

Будьте готовы держать удар на работе или учебе, в отношениях с чиновниками или проверяющими. Не делайте ничего такого, за что могут привлечь к ответственности.

Львы

Пришло время более осознанного и мудрого отношения к финансам. Заведите привычку регулярно жертвовать небольшую сумму на благотворительность, начните сегодня!

Девы

Хотя планеты и будут вас провоцировать, воздержитесь от желания кого-либо обидеть. Это проверка на вашу внутреннюю зрелость, хорошо бы пройти ее с достоинством!

Весы

Не пытайтесь поставить себе диагноз по интернету или лечиться народными средствами. Относитесь к здоровью серьезно и не взваливайте на себя слишком много работы.

Скорпионы

Невинный флирт сегодня может обернуться ненавистью, а желание сделать романтический сюрприз – ссорой. Оставьте личную жизнь в покое и занимайтесь делами.

Стрельцы

Не позволяйте никому унижать вас, но делайте это максимально корректно. Покажите, что вы воспитанный человек, даже если трудно держать себя в рамках.

Козероги

Вы и без того склонны к хандре, а тут еще звезды норовят испортить настроение. Если начнете грустить, включайте добрые фильмы, говорите с любимыми.

Водолеи

Даже не пытайтесь сегодня хитрить и мудрить с деньгами, пытаться заработать неэтичным способом. Овчинка выделки не стоит: потеряете потом в разы больше.

Рыбы

Ваша Венера попала в ловушку, устроенную Черной Луной, ведающей негативной кармой. Совесть – ваш главный советчик сегодня, не отступайте от нее ни на шаг!

Лилия Любимова для "ТВ Центра"

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