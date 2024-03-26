Страшный диагноз: Зрители ТВЦ собирают средства на лечение Дани Кудрявцева

У мальчика - смертельное генетическое заболевание

"ТВ Центр" и благотворительный фонд помощи детям WorldVita запустили совместный проект помощи тяжелобольным детям "Помоги детям!". Каждый вторник в эфире телеканала и на сайте фонда мы рассказываем вам о ребенке, который остро нуждается в нашей с вами поддержке. Всю информацию о сборе можно узнавать на сайте совместного проекта. Новости о лечении ребенка и его дальнейшей жизни без болезни доступны на сайте фонда WorldVita. Спасибо, что вы с нами и помогаете вернуть детям здоровое и счастливое детство!

Телеканал "ТВ Центр" и благотворительный фонд помощи детям WorldVita начинают сбор средств на лечение четырехлетнего Дани Кудрявцева из Приморского края. У мальчика смертельное генетическое заболевание. Костный мозг ребенка не производит в достаточном количестве все основные виды клеток крови. Из-за этого Дане требуются постоянные переливания, которые также приводят к опасным патологиям. Мальчику нужна срочная пересадка костного мозга. Но проведение трансплантации связано с высокими рисками. Чтобы ребенок смог перенести операцию, необходима специальная сопроводительная терапия дорогими препаратами. Их стоимость - более четырех миллионов рублей. У семьи таких денег нет.

Помочь может каждый - достаточно отправить SMS на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счета вашего мобильного телефона. Можно также воспользоваться банковской картой, электронным кошельком или сделать банковский перевод.

На теле маленького Дани постоянно появляются синяки, а вены - все в следах от частых переливаний крови. Мальчику недавно исполнилось четыре, но он еще не разговаривает. Не может поделиться, как сложно быть ребенком, которому почти все - нельзя. Он не может ходить в детский сад и играть с друзьями.

Смертельный диагноз Дане поставили в два года, когда он стал часто и очень тяжело болеть. Причину выявили по анализам.

"Клинический анализ крови у нас был катастрофический. Как сказал наш педиатр, такой анализ крови они не видели 10 лет. Нас экстренно направили во Владивосток в онкогематологию", - вспоминает мама.

У Дани диагностировали тяжелое генетическое заболевание - конституциональную апластическую анемию. Врожденный дискератоз. Как объясняют специалисты, это наследственная костно-мозговая недостаточность. В костном мозге ребенка не вырабатываются клетки крови, он становится зависим от переливания.

Принять такой диагноз было очень сложно. Жизнь всей семьи резко изменилась.

"Нам нельзя падать, нельзя ударяться. Как говорит наш гематолог Даня - как хрустальная ваза. Потому что кровотечения бывают не только наружные, бывают и внутренние, это самое страшное", - продолжает мама.

Мальчик зависит от переливаний крови, поэтому практически все время проводит в больницах. Болезнь продолжает прогрессировать. Сейчас показатели крови стали падать до критических значений почти каждые две недели. Появились новые риски: частые трансфузии приводят к тяжелым осложнениям.

"В его организме накапливается большое количество железа, которое не выводится и откладывается в печени, сердце, в связи с этим в будущем могут быть печеночная недостаточность, сердечная недостаточность. И все последствия данных осложнений", - сообщила Екатерина Долгушина, врач-гематолог первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета им. И. П. Павлова.

Единственная возможная терапия в случае Данила - трансплантация костного мозга. Она поможет мальчику выздороветь. Донор уже найден. Но чтобы пересадка прошла успешно, нужны очень дорогие лекарства.

"Для проведения трансплантации костного мозга требуются дорогостоящие препараты, которые необходимы на раннем этапе - необходимы для режима кондиционирования, чтобы была возможность трансплантации костного мозга, и для лечения возможных инфекционных и токсических осложнений, связанных с данным методом терапии", - добавила врач.

Стоимость всех препаратов – более 4 миллионов рублей! Для семьи из Приморского села Углекаменск - сумма неподъемная. И деньги требуются очень срочно - ведь врачам важно начать лечение, пока состояние Дани позволяет. Промедление может стоить ребенку жизни.

Дома Даня - деловитый и сосредоточенный, продолжает свою любимую игру в доктора. В самые тяжелые моменты врачи были всегда рядом, и этот серьезный мальчик мечтает, когда вырастет, тоже помогать другим. И каждый из нас сейчас может помочь этой мечте сбыться.

Сделать доброе дело просто - достаточно отправить SMS на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счета вашего мобильного телефона. Можно также воспользоваться банковской картой, электронным кошельком или сделать банковский перевод.

РЕКВИЗИТЫ

Наименование получателя: Благотворительный Фонд Помощи Детям

ИНН: 7819030709, КПП: 784101001

Р/счет: 40703810655240000096

Банк получателя платежа: Северо-Западный банк ПАО Сбербанк г. Санкт-Петербург

БИК: 044030653

К/счет: 30101810500000000653

Назначение платежа: помощь на лечение Данила Кудрявцева, программа 1929

Наталья Бабкина, "ТВ Центр"

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