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Песков прокомментировал ответ на возможную причастность Киева к теракту в "Крокусе"

08:10
  • вторник
  • 26 марта 2024

Обсуждать это сейчас преждевременно

Рассуждать о возможной реакции Москвы в случае, если подтвердится причастность Киева к теракту в "Крокус сити холле", пока неуместно. Такое заявление сделал во вторник, 26 марта, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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Спикер Кремля напомнил, что продолжается следствие, а значит, "рассуждения в режиме "если" сейчас неуместны".

Ответить на вопрос, повлияет ли факт причастности киевского режима на готовность Москвы к мирным переговорам, Песков отказался, сообщает ТАСС.

Обращаясь к россиянам после теракта, глава государства Владимир Путин рассказал, что "те, кто стрелял и убивал людей, найдены и задержаны, они двигались в сторону Украины, где с украинской стороны было подготовлено окно для перехода границы".

Украина отрицает свою причастность к теракту в "Крокусе", а реакция американских властей очень напоминает риторику США после теракта на "Северных потоках": усилия направлены не на то, чтобы поделиться имеющейся информацией, а чтобы выгородить киевских подопечных.

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