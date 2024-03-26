Россия отказалась "бегать за США" ради диалога по безопасности

Белый дом отказал России в помощи в этой сфере

Москва не будет бегать за Вашингтоном, если он не хочет сотрудничать в области безопасности. Об этом заявил в понедельник, 25 марта, посол России в США Анатолий Антонов.

Российский дипломат отреагировал на высказывание координатора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джона Кирби. Американский чиновник заявил, что США не собираются оказывать России помощь в сфере безопасности в связи с терактом в концертном зале "Крокус сити холл".

Антонов в ответ напомнил, что Россия уже указывала на возможность решения проблемы терроризма исключительно общими усилиями, а Вашингтону, как бы он себя ни позиционировал, "в одиночку не справиться", сообщает ТАСС.

Увы, это Соединенные Штаты Америки прекратили с нами взаимодействие в области терроризма. Мы не бегаем и не собираемся бегать за ними, мы будем работать сами и будем уничтожать корни терроризма, которые, к сожалению, еще есть в Российской Федерации.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что новой нормой в либеральных демократиях стало демонстративное аморальное поведение. Так чиновница ответила на заявление США об отказе помогать России после теракта в "Крокус сити холле".

Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский незадолго до теракта в "Крокусе" указывал, что стратегический диалог между Россией и США с прицелом на новые договоренности по контролю над ракетно-ядерными вооружениями не может быть обособлен от общего военно-политического контекста.

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