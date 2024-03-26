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Российские военные эвакуировали трофейную немецкую БМП Marder

08:51
  • вторник
  • 26 марта 2024

Ее будут изучать

Военнослужащие Южной группировки войск эвакуировали с линии боевого соприкосновения первую немецкую трофейную боевую машину пехоты (БМП) Marder немецкого производства.

Машина была захвачена в ходе контратаки противника на авдеевском направлении, рассказали в Минобороны России. ВСУ были вынуждены бросить технику и сбежать, так как БМП из-за своего веса застряла в грязи.

Наши военные провели разведку местности, проложили новую дорогу, разминировали минные поля и обеспечили скрытный подход к объекту. Ехать пришлось вслепую, без включенных фар.

"Силами эвакуационного взвода и танкового батальона бригады немецкий трофей был успешно эвакуирован с поля боя <…> Это пока первый и единственный экземпляр такой машины, она полностью исправна и на ходу", - рассказал заместитель командира по технической части с позывным Казбек.

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