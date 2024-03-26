Завалы "Крокуса" разбирают практически вручную

Работы идут в три смены

Рабочие на месте теракта в "Крокусе" работают в три смены, завалы разбираются практически вручную.

Техникой не пользуются, чтобы не повредить останки, объяснил собеседник РИА Новости. На объекте работают сварщики, монтажники, разнорабочие и спасатели – более тысячи человек.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что уже разобрано уже более 645 кубометров - сцена, партер и балкон. Необходимо убедиться, что под завалами нет погибших. Источник SHOT утверждает, что под ними могут оставаться до 12 тел.

Теракт в "Крокус Сити Холле" произошел вечером 22 марта перед началом концерта группы "Пикник". Вооруженные люди ворвались в здание и открыли огонь по людям. После атаки начался пожар.

По последним данным СКР, погибли 139 человек, главред RT сообщила о 143 жертвах. Пострадали 152 человек. В настоящий момент задержаны 11 подозреваемых, арестованы семь человек.

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