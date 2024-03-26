ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Депутат Рады: власть не решает экономические проблемы

08:42
  • вторник
  • 26 марта 2024

Действующая экономическая модель не имеет перспектив

В Киеве не решают проблемы украинской экономики. Это плохо закончится для страны. Об этом заявил оппозиционный депутат Верховной рады Александр Дубинский. Сейчас он находится под арестом.

Украина обвинила Запад в попытке усидеть на двух стульях
Пентагон: Украина отводит войска из-за отсутствия помощи США
Украина расстроилась из-за предложения США о кредите

В своем телеграм-канале он написал, что в стране мало говорят об экономической составляющей войны. Нет внутренних ресурсов, которые могли бы компенсировать отсутствующую внешнюю помощь. Увеличился импорт, который оттягивает на себя валюту. На экспорт уходит только руда и не обработанная агропродукция. Политик считает, что действующий экономическая модель Украины не имеет никаких перспектив. Украинский бизнес отдает 22% в виде налогов, поступающих в бюджет. При этом население налоги практически не платит.

Дубинский считает, что ситуация развивалась многие годы, и никто не пытается решить проблему. По его мнению бездеятельность закончится очень плохо. Оппозиционный политик подчеркнул, что вместо решения реальных проблем власти Украины занимаются лишь переименованием улиц.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Александр Дубинский
Александр Дубинский
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.