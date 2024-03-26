Депутат Рады: власть не решает экономические проблемы

Действующая экономическая модель не имеет перспектив

В Киеве не решают проблемы украинской экономики. Это плохо закончится для страны. Об этом заявил оппозиционный депутат Верховной рады Александр Дубинский. Сейчас он находится под арестом.

В своем телеграм-канале он написал, что в стране мало говорят об экономической составляющей войны. Нет внутренних ресурсов, которые могли бы компенсировать отсутствующую внешнюю помощь. Увеличился импорт, который оттягивает на себя валюту. На экспорт уходит только руда и не обработанная агропродукция. Политик считает, что действующий экономическая модель Украины не имеет никаких перспектив. Украинский бизнес отдает 22% в виде налогов, поступающих в бюджет. При этом население налоги практически не платит.

Дубинский считает, что ситуация развивалась многие годы, и никто не пытается решить проблему. По его мнению бездеятельность закончится очень плохо. Оппозиционный политик подчеркнул, что вместо решения реальных проблем власти Украины занимаются лишь переименованием улиц.

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