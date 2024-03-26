Теракт в "Крокусе": разбор завалов на месте трагедии почти завершен

Остался самый сложный участок

Тишину над стихийным мемориале возле концертного зала в "Крокусе" нарушают только шум вертолетов вдали и сирены полицейских машин на МКАДе. Сотни людей стоят безмолвно. Со слезами вглядываясь в фотографии погибших детей, бумажных журавликов и игрушки. Почтить память жертв теракта приезжают едва ли не со всей страны. Почтить тех, кого никогда не видели и не знали. Люди приносят свечи и лампадки. И даже мужчины с трудом подбирают слова, чтобы высказать свою боль.

Помощь семьям погибших, пострадавшим и раненым идет по всем каналам. От федеральных и региональных министерств и ведомств до волонтеров. Неравнодушные граждане собрали для родственников жертв теракта более миллиарда рублей. А в столице, единовременные выплаты и пособия уже получили первые 60 человек. Кроме того, по словам Сергея Собянина, близких, которые приезжают в Москву на опознание, обеспечили бесплатным питанием и проживанием в гостиницах.

Оказывается вся необходимая медицинская помощь. В 86 регионах развернуты донорские пункты. К акции присоединились 24 тысячи россиян. Только в Москве и области добровольцы за эти дни сдали более 4 тысяч литров крови.

Сегодня МЧС и власти Московской области обещают завершить разбор завалов. Каждый квадратным метр концертного зала будет освобожден от обгоревших конструкций и станет доступен для криминалистов. Сейчас последствия разрушений и пожара устраняют более тысячи сотрудников МЧС.

Накануне глава Следственного комитета доложил президенту: полностью восстановлена хронология жестокого преступления. На месте обнаружены два автомата, более 500 патронов и 28 снаряженных магазинов. Все обвиняемые, а их пока четверо, признали свою вину в суде. Еще семь человек, подозреваемые в пособничестве, арестованы. Например, установлено, что это они продали машину преступникам. И помогли им снять жилье в столице.

В квартире, где проживали предполагаемые террористы, следователи нашли инструменты, обрывки тканей, отпечатки пальцев. То есть весь комплекс улик, которые свидетельствуют против них. Сегодня, оперативники проверяют информацию о том, что двое обвиняемых прибыли в Москву из-за рубежа в начале марта. Причем одним авиарейсом.

Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр"

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