Простые граждане же несут цветы и свечи к зданиям российских дипмиссий

Небольшой немецкий город Хёхштадт-ан-дер-Айш в федеральной земле Бавария - побратим подмосковного Красногорска. После теракта в "Крокус сити холле" власти Хёхштадта направили письмо с соболезнованиями. Скорбят и местные жители. Простые люди, в отличие от западных руководителей, остро воспринимают боль и ставят общечеловеческие ценности выше сиюминутных политических интересов. Ряд представителей западных правительств, правда, тоже выразили соболезнования, но практически у всех уже в следующей фразе звучала столь важная для Запада мысль: Украина здесь ни при чем.

Выступая в британском парламенте, министр обороны Грант Шэппс усиленно защищает Киев, но при этом сам лжет. В Кремле подчеркивают: даже рассуждать сейчас в стиле "если" неуместно. Идет расследование. Но, как подчеркнул Владимир Путин, бегство террористов в сторону именно Украины вызывает вопросы. Британская "Таймс" тут же написала: президент России не предъявил доказательств, что боевики двигались к украинской границе. А между тем зафиксирован каждый километр их маршрута. И задержали подозреваемых уже в Брянской области, недалеко от Украины.

Впрочем, с географией в Лондоне давние проблемы. Так, в 2022 году министр иностранных дел Лиз Трасс заявляла, что Великобритания никогда не признает, что Ростовская и Воронежская области - это Россия. Теперь вот журналисты, видимо, считают, что Брянская область - это где-то на границе с Монголией.

Ожидаемо к защите украинского марионеточного режима подключился и Вашингтон.

"Теракт в "Крокусе" - точно не Украина, потому что она сама так сказала. Нет никакого украинского вмешательства. Точка! Вы видели, что украинское правительство дало четко это понять. Россия не может предоставить доказательства, потому что их нет", - сказал Мэтью Миллер, официальный представитель Госдепартамента США.

Словно под копирку одно и то же прозвучало и в Госдепартаменте, и в Белом доме. В 2018-м с подачи Терезы Мэй, обвинявшей Россию в отравлении Скрипалей, интернет-мемом стал фразеологизм "хайли-лайкли" - скорее всего. Лавры британского премьера, похоже, не дают покоя Мэтью Миллеру, прокомментировали в российском МИДе.

В Госдепартаменте тем временем заявили: активизировать сотрудничество с Россией в области безопасности США не планируют. Посол России Анатолий Антонов в этой связи считает подозрительными попытки заранее определить ответственных за теракт. Он убежден, эти факты требуют особого внимания и расследования. А накануне вечером на здании посольства России в Вашингтоне появилась проекция летящих журавлей. Дипломаты и представители российских СМИ зажгли свечи в память о погибших в Красногорске.

Алексей Платонов, "ТВ Центр"

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