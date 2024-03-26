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В Москве стартовал Международный кинорынок

14:51
  • вторник
  • 26 марта 2024

Руководители и сотрудники прокатных компаний обсудят защиту от пиратства

В столице стартовал Международный кинорынок, который открывает календарь деловых мероприятий в новом комплексе "Синема Парк Мосфильм".

Там собрались ведущие представители индустрии из России, Белоруссии, Китая, Турции и других стран.

Руководители и сотрудники прокатных компаний обсудят защиту от пиратства, производство и продвижение семейного контента, экранизации по мотивам компьютерных игр.

Кроме того, пройдут показы отечественных фильмов. Главная цель мероприятия - содействие развитию российской киноиндустрии.

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