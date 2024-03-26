В Москве стартовал Международный кинорынок

Руководители и сотрудники прокатных компаний обсудят защиту от пиратства
В столице стартовал Международный кинорынок, который открывает календарь деловых мероприятий в новом комплексе "Синема Парк Мосфильм".
Там собрались ведущие представители индустрии из России, Белоруссии, Китая, Турции и других стран.
Руководители и сотрудники прокатных компаний обсудят защиту от пиратства, производство и продвижение семейного контента, экранизации по мотивам компьютерных игр.
Кроме того, пройдут показы отечественных фильмов. Главная цель мероприятия - содействие развитию российской киноиндустрии.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"