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На подлете к Белгороду сбито 13 воздушных целей

08:54
  • вторник
  • 26 марта 2024

ВСУ вновь попытались ударить по территории России

В ночь на вторник, 26 марта, на подлете к Белгороду было сбито 13 воздушных целей. Об этом рассказал глава Белгородской области Вячеслав Гладков.

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Как написал политик в своем Telegram-канале, ночь выдалась тревожная. В результате обстрелов со стороны украинских боевиков пострадали двое жителей Белгородского района.

Гладков пояснил, что ночью, несмотря на обстрел, сигнал ракетной тревоги не включали. Это сделали намеренно, чтобы " кто-то после получения сигнала не выскочил на улицу, не сел в машину и не начал движение", ведь оказаться на улице во время обстрела намного опаснее, чем укрыться дома.

Ранее зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что армию России необходимо обеспечить наиболее востребованными зенитными управляемыми ракетами. Политик отметил, что по мере того, как Запад накачивает Украину новыми ударными вооружениями, расход зенитных управляемых ракет к системам ПВО с российской стороны будет возрастать.

Тем временем Служба безопасности Украины признала, что специально организовывает удары по таким объектам, как "Крымский мост, военные корабли в Черном море, танки, системы РЭБ и ПВО, нефтеперерабатывающие заводы".

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