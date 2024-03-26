Задержанный в Пулково автор постов о теракте в "Крокусе" попросил прощения

Мужчина пытался сбежать из страны

Житель Санкт-Петербурга Николай Конашенок был задержан в аэропорту Пулково после публикации неоднозначных постов о теракте в "Крокус сити холле". Как рассказали в пресс-службе регионального главка Министерства внутренних дел, мужчина принес извинения за свой поступок.

Конашенок опубликовал в соцсетях два поста, которые другие интернет-пользователи восприняли как поддержание терроризма. Отреагировали на них и в Госдуме: депутат Виталий Милонов потребовал отправить автора "на одну скамейку с террористическими тварями", сообщает РИА Новости.

Супруга Конашенка Роксана Шатуновская, возглавлявшая АНО "Новая Голландия", вынуждена была покинуть занимаемую должность. Женщина уверяет, что не разделяет мнение мужа и не поддерживает его поступок.

Сам Конашенок на волне общественного негодования попытался сбежать, но правоохранительные органы задержали его в аэропорту. Мужчина попытался оправдаться.

Я приношу всем свои глубочайшие извинения. Я не поддерживаю терроризм – совершено чудовищное преступление, по которому мы все скорбим. Еще раз приношу всем свои самые искренние и глубочайшие извинения.

Ранее российский лидер Владимир Путин подчеркнул, что организаторы теракта в "Крокус сити холле" пытались посеять панику, но добились обратного эффекта: россияне лишь сплотились перед лицом этого зла. Президент поблагодарил всех, кто во время теракта, в тяжелейших условиях помогал пострадавшим в "Крокус сити холле", спасал людей.

При этом в отношении участников теракта люди требуют самой суровой расправы, возобновились дискуссии о возвращении смертной казни. Зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев заявил, говоря о пойманных подозреваемых, что их "надо убить", однако "гораздо важнее убить всех причастных".

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