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Неизвестный напал с ножом на посетителей компьютерного клуба в Подмосковье

09:05
  • вторник
  • 26 марта 2024

Три человека получили ранения

Неизвестный с ножом напал на посетителей компьютерного клуба в Подмосковье. ЧП произошло во Фрязино. Мужчина ворвался в заведение накануне поздно вечером. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

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По данным источника, нападавший вошел в клуб на улице Школьная. Там он атаковал двоих посетителей. Он нанес им ножевые ранения. Незадолго до этого на улице мужчина ранил еще одного человека.

Сотрудники правоохранительных органов задержали нападавшего. Сейчас выясняются мотивы его поступка.

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