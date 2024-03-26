ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Собянин: Более 3,5 км дорог построят и обновят на западе Москвы

09:16
  • вторник
  • 26 марта 2024

Улучшится транспортная доступность сразу двух районов Москвы

Более 3,5 километра дорог построят и обновят на западе Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Благодаря этому улучшится транспортная доступность сразу двух районов Москвы - Дорогомилово и Филевский парк.

"Новый маршрут пройдет от Шелепихинского моста, в сторону Кутузовского проспекта, под Белорусским ж/д мостом и закончится на ул. 1812 года и ТТК рядом с набережной Тараса Шевченко", – говорится в сообщении.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Новости по теме
Строительство дороги
Строительство дороги
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.