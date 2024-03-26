Собянин: Более 3,5 км дорог построят и обновят на западе Москвы

Улучшится транспортная доступность сразу двух районов Москвы

Более 3,5 километра дорог построят и обновят на западе Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Благодаря этому улучшится транспортная доступность сразу двух районов Москвы - Дорогомилово и Филевский парк.

"Новый маршрут пройдет от Шелепихинского моста, в сторону Кутузовского проспекта, под Белорусским ж/д мостом и закончится на ул. 1812 года и ТТК рядом с набережной Тараса Шевченко", – говорится в сообщении.

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