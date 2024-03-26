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Турция изучила данные по нападавшим в "Крокусе"

09:33
  • вторник
  • 26 марта 2024

Вся информация будет передана России

Турецкие власти детально изучили данные по нападавшим в "Крокусе".

Результаты анализа были переданы российской стороне, сообщила турецкая газета Hurriyet со ссылкой на источник. Правоохранительные органы уделяют особое внимание расследованию теракта и участию своих граждан в нем.

"Анкара тщательно изучила все вопросы, связанные с этими двумя людьми, которые приехали в Турцию и вернулись в Москву", - говорится в сообщении.

 В их отношении этих двух нападавших не было никаких предупреждений со стороны Москвы, подчеркнул собеседник издания. Регистрации в Турции у них нет.

Ранее стало известно, что двое боевиков совершили поездку по маршруту: Россия-Турция-Россия. Они получили инструкции во время поездки в Турцию, а затем прилетели в Москву 2 марта на одном рейсе.

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