Посол России Антонов запланировал встречу с властями США

Ряд двусторонних вопросов обсудят на следующей неделе

Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что договорился с представителями американской администрации о двусторонних контактах. Встреча, по его словам, должна пройти на следующей неделе. Об этом сообщает агентство РИА Новости.

По словам дипломата, представители Госдепа и Белого дома пришли в посольство, чтобы почтить память погибших в результате теракта в "Крокус сити холле". Визит был коротким. Никакие вопросы не обсуждались, при этом договорились о контактах на следующей неделе, подчеркнул посол. Антонов добавил, что планирует обсудить с американской стороной проблемы двусторонних отношений. Сейчас стоит вопрос, есть ли вообще какие то шансы не разрушить контакты до конца.

Дипломат рассказал, что в здание посольства приходит множество людей, чтобы выразить соболезнования пострадавшим и погибшим в теракте. Среди визитеров были и представители государств-участников НАТО. В книге скорби оставлены 120 записей.

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