Брюссель блюдет собственные интересы

Евросоюз руководствуется отнюдь не любовью к украинскому народу, оказывая военную и финансовую поддержку киевскому режиму. Такое заявление сделал глава евродипломатии Жозеп Боррель в интервью телеканалу CNN.

Борреля попросили прокомментировать перспективы дальнейшей помощи Запада властям Украины. Он подчеркнул, что речь идет о собственных интересах западных стран.

Дело не только в щедрости. Дело не в поддержке Украины потому, что мы любим украинский народ. Это в наших собственных интересах. И это также в интересах США в качестве глобального игрока.

Ранее еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон заявлял, что президент Украины Владимир Зеленский ошибся, критикуя Брюссель за якобы нарушение обязательств предоставить украинской стороне миллион снарядов. Чиновник пояснил, что Брюссель, обещая Киеву боеприпасы, не обещал, что все они будут бесплатными.

Боррель при этом призывал "не пугать людей тем, что война (между Россией и НАТО — прим. ред.) неизбежна". Комментируя вероятность того, что Евросоюз отправит войска на Украину, политик заявил, что Брюссель не собирается "умирать за Донбасс".

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