Подтверждающие кадры снял российский БПЛА

Российский разведывательный беспилотник зафиксировал, как украинская эвакуационная команда сбросила в прифронтовой лесопосадке тела погибших украинских военнослужащих.

Это происходило после того, как ВС России на херсонском направлении провели огневой налет на один из объектов ВСУ на линии боевого соприкосновения.

Источник в российских силовых структурах рассказал РИА Новости, что ВСУ прячут тела павших соотечественников ради сокрытия истинных масштабов потерь. Еще одна преследуемая ими цель — не выплачивать денежные компенсации родственникам погибших.

Российский министр обороны Сергей Шойгу 20 марта рассказал, что совокупные потери ВСУ с начала 2024 года превысили 71 тысячу человек и 11 тысяч единиц различного вооружения. Это почти в три раза выше показателей аналогичного периода 2023 года.

Кроме того, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты России Владимир Рогов отмечал, что систематические удары российской армии "отрезвили" иностранных наемников украинской армии, спровоцировав их отток из оккупированной части Запорожской области.

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