ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

ВСУ прячут тела бойцов в попытках скрыть истинные потери

09:56
  • вторник
  • 26 марта 2024

Подтверждающие кадры снял российский БПЛА

Российский разведывательный беспилотник зафиксировал, как украинская эвакуационная команда сбросила в прифронтовой лесопосадке тела погибших украинских военнослужащих.
ВС России за неделю уничтожили более 2 тысяч боевиков ВСУ под Авдеевкой

Это происходило после того, как ВС России на херсонском направлении провели огневой налет на один из объектов ВСУ на линии боевого соприкосновения.

Источник в российских силовых структурах рассказал РИА Новости, что ВСУ прячут тела павших соотечественников ради сокрытия истинных масштабов потерь. Еще одна преследуемая ими цель — не выплачивать денежные компенсации родственникам погибших.

Российский министр обороны Сергей Шойгу 20 марта рассказал, что совокупные потери ВСУ с начала 2024 года превысили 71 тысячу человек и 11 тысяч единиц различного вооружения. Это почти в три раза выше показателей аналогичного периода 2023 года.

Кроме того, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты России Владимир Рогов отмечал, что систематические удары российской армии "отрезвили" иностранных наемников украинской армии, спровоцировав их отток из оккупированной части Запорожской области.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Новости по теме
Похороны солдата ВСУ
Похороны солдата ВСУ
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.