Минсельхоз оценил объем производства яиц

Российские птицефабрики способны удовлетворить внутренний рынок

В январе-феврале 2024 в России яиц было произведено достаточно для того, чтобы полностью обеспечить потребности рынка. Об этом заявили в пресс службе министерства сельского хозяйства страны, пишет ТАСС.

В ведомстве отметили, что все контракты с торговыми сетями выполняются в полном объеме.

Чиновники отмечают, что работа фабрики завязана на цикле хозяйственного использования птицы и сезонности спроса. В ведомстве ведут работу, которая должна обеспечить бесперебойную функционирование птицеводческих комплексов. Также Минсельхоз координирует взаимодействие птицефабрик и торговых сетей.

Отмечается, что в государстве предусмотрен целый ряд возможностей поддержать это направление животноводства. Фермеры могут получить льготный кредит на строительство или модернизацию своих фабрик для содержания и разведения племенной птицы. При этом срок кредитования увеличен до 15 лет.

Стабильность ситуации на рынке птицеводческой продукции оценивается на основании цен в торговых сетях. Эксперты отмечают, что их рост остановился. А это значит, что спрос полностью удовлетворен.

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