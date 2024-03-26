ФСБ разоблачила коррупционную группировку в Минэкономразвития

Она занималась рейдерством на Ставрополье

Федеральная служба безопасности (ФСБ) задержала участников преступной группы из числа руководителей Министерства экономического развития (МЭР), подозреваемых в рейдерских захватах в Ставропольском крае.

Их подозревают в рейдерском захвате компании по производству минеральной воды, сообщили в ЦОС ФСБ. Цель – получение сверхприбыли от деятельности юридических лиц.

Также ФСБ установила факт хищения природного газа у одной из нефтегазовых компаний региона.

Возбуждены уголовные дела по статьям "Превышение должностных полномочий, "Кража" и "Вымогательство". Фигурантам дела предъявлены обвинения, они заключены в СИЗО. Какие именно высшие должностные лица МЭР проходят по этому делу, в пресс-релизе не раскрывается.

В ходе расследования дела силовики провели 17 обысков в Московском регионе и на Ставрополье. Изъяты деньги, оружие, средства связи и автомобили премиум-класса.

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