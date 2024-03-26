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Лондон предупредил о возросшей угрозе применения ядерного оружия

10:13
  • вторник
  • 26 марта 2024

Так будет в ближайшие два десятилетия, считают британские власти

Угроза, связанная с применением ядерного оружия, выросла и, вероятно, будет оставаться на повышенном уровне в ближайшие два десятилетия. Такая оценка приводится в докладе правительства Великобритании, опубликованном во вторник, 26 марта.
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В документе приводятся слова министра обороны Великобритании Гранта Шэппса о том, что "ядерные риски растут" в том числе потому, что Россия якобы "пытается использовать безответственную ядерную риторику, чтобы вынудить другие страны прекратить оказание помощи" Киеву.

Авторы доклада, который цитирует ТАСС, также указывают, что "Китай стремительно наращивает количество своих боеголовок и расширяет арсенал средств доставки". При этом "к старым членам ядерного клуба присоединяются новые".

В США отмечали, что заявления российского лидера Владимира Путина о вероятности применения ядерного оружия стоит воспринять крайне серьезно, поскольку Россия располагает крупнейшим в мире ядерным арсеналом.

При этом генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заверил, что Североатлантический альянс не планирует увеличивать число стран блока, размещающих ядерное оружие на своей территории.

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Министр обороны Великобритании Грант Шэппс
Министр обороны Великобритании Грант Шэппс
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