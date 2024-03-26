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Коэффициент рождаемости в России упал до многолетнего минимума

10:37
  • вторник
  • 26 марта 2024

Росстат подсчитал среднее количество детей на одну женщину

В 2023 году суммарный коэффициент рождаемости в России снизился до 1,41, обновив многолетний минимум. Такие данные во вторник, 26 марта, приводит Федеральная служба государственной статистики (Росстат).
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Показатель среднего количества детей, приходящегося на одну россиянку, оказался в 2023 году самым низким за последние 17 лет, хотя относительно предшествовавшего года он сократился лишь на 0,01.

Вместе с тем количество третьих и последующих детей в расчете на одну женщину, напротив, выросло, приводит данные Росстата РБК.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подчеркивал, что традиционные ценности для России – это буквально вопрос жизни и смерти. Семья и большое количество детей должны стать модным, поскольку населения в России с ее огромной территорией должно становиться больше.

При этом в ноябре 2023 года российский министр труда и социальной защиты Антон Котяков отмечал, что ситуация с рождаемостью в России остается сложной. Он заявил, что главная задача Минтруда — создать условия для того, чтобы в российских семьях как можно чаще рождались вторые, третьи и последующие дети.

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