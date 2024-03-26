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Суд в Москве заочно арестовал главу СБУ Малюка по делу о терроризме

11:07
  • вторник
  • 26 марта 2024

Он объявлен в розыск

Басманный суд Москвы заочно арестовал главу Службы безопасности Украины (СБУ) Василия Малюка.

Его обвиняют в организации терактов на территории России, передает ТАСС. Малюку избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца.

Глава СБУ объявлен в федеральный и международный розыск. Срок ареста будет отсчитываться от момента экстрадиции арестованного.

Ранее Малюк косвенно намекнул на причастность Киева к убийству экс-депутата Рады Ильи Кивы, убийству военкора Владлена Татарского, покушению на жизнь писателя Захара Прилепина, а также к подрыву Крымского моста.

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Василий Малюк
Василий Малюк
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