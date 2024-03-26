На нашествие снежных блох пожаловались жители Подмосковья

Насекомые напугали жителей города Рошаль

Странные насекомые напугали жителей Подмосковья. В Рошали заметили нашествие снежных блох. Об этом пишет телеграм-канал "Типичная Шатура". В соцсетях выложено видео, на котором насекомые прыгают по снегу.

В министерстве экологии Московской области заявили, что никаких поводов для паники нет. Это глетчерные блохи. Безвредные насекомые, которые относятся к отряду многохвостиков. Они не нападают на людей, так как не питаются кровью. Их рацион - это растительные остатки. Насекомые живут в снегу и там же размножаются.

Эксперт отметил, что блохи активизируются во время оттепели, поэтому сейчас их особенно видно. В Минэкологии добавили, что появление членистоногих никак не указывает на экологические проблемы территории.

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