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На шахте "Пионер" с пропавшими горняками пробурили еще одну скважину

11:17
  • вторник
  • 26 марта 2024

Поисковая операция не прекращается

В ходе поисково-спасательной операции на руднике "Пионер" в Амурской области, где под завалами породы оказались 13 человек, пробурена еще одна разведывательная скважина. Об этом во вторник, 26 марта, рассказали в пресс-службе Министерства чрезвычайных ситуаций.

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В ведомстве уточнили, что уже третья скважина вышла в горную выработку. Данные с камер показали там наличие воды, а керн, извлеченный из выработки, подтвердил, что она заполнена пульпой со льдом.

Результаты обследования рудника "Пионер" еще по двум разведочным скважинам будут готовы в ближайшие дни, их исследуют с использованием самоходной каротажной станции, сообщает ТАСС.

Поисково-спасательная операция на шахте "Пионер" продолжается вторую неделю, люди работают круглыми сутками. Однако вечером 25 марта работу пришлось прервать из-за возникновения угрозы повторного схода воды — из соображений безопасности спасателей.

Тем временем в региональном управлении Следственного комитета рассказали, что управляющего директора рудника "Пионер" Алексея Бирюкова задержали в Приамурье по подозрению в нарушении требований безопасности, что и могло привести к обвалу.

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