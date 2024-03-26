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Автомобильный мост в Балтиморе рухнул после аварии с судном

10:56
  • вторник
  • 26 марта 2024

Множество людей пострадало

Автомобильный мост Key Bridge обрушился в городе Балтимор (штат Мэриленд). Это произошло после того, как в одну из опор моста врезался контейнеровоз.

Местные средства массовой информации сообщают, что в результате аварии в воду упали десятки транспортных средств с людьми. Автомобильное движение перекрыто, на месте происшествия работают спасатели.

Власти Балтимора объявили случившееся происшествием с большим количеством пострадавших, однако их точное количество, а также степень тяжести состояния пока неизвестны, сообщает CBS.

В ноябре 2023 года в подмосковном Подольске обрушился автомобильный мост в районе деревни Кутьино. На кадрах с места ЧП видно, что один из пролетов рухнул вместе с проезжавшим автомобилем.

Незадолго до этого местный житель официально жаловался на аварийное состояние моста. На следующий день чиновники отчитались о выполнении ямочного ремонта.

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