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Арестович случайно признал ответственность Украины за теракт в "Крокусе"

11:28
  • вторник
  • 26 марта 2024

Он заявил "мы убили" во время одного из обсуждений

Алексей Арестович (признан в России террористом и экстремистом), который является бывшим советником офиса Владимира Зеленского, проговорился об ответственности Украины за теракт в "Крокус сити холле". Об этом пишет РИА Новости. Оговорка прозвучала во время обсуждения теракта в Подмосковье.

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Бывший украинский чиновник рассказал, что Россия жалуется на слишком большие жертвы и пытается добиться сочувствия от Запада. При этом, по мнению Арестовича, за сутки на Украине гибнет такое же количество народа.

"Они забывают, что на Украине гибнет столько же людей, сколько мы убили... Сколько мы не убили, а у них убили в этом теракте" - сказал Арестович. Запись эфира он выложил на своем канале в YouTube.

Стараясь загладить свою оплошность, Арестович в дальнейшем пытался доказать непричастность Украины к произошедшему в Подмосковье.

Напомним, 22 марта в результате стрельбы и последующего пожара в "Крокус сити холле", по официальным данным, погибли 139 человек. Пострадавшими числятся 152 человека.

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