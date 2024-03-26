В деле о теракте в "Крокусе" появился восьмой фигурант

В суд поступило ходатайство о его аресте

Следственный комитет ходатайствует о заключении под стражу восьмого фигуранта дела о нападении на концертный зал "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске. Об этом во вторник, 26 марта, рассказали в пресс-службе Басманного суда Москвы.

В суде уточнили, что речь идет об аресте Касимова Алишера Хатамовича. Его роль в преступлении не уточняется, сообщает ТАСС.

Ранее сообщалось, что турецкие власти детально изучили данные по нападавшим в "Крокусе". Двое из них побывали в Турции и в начале марта вернулись в Россию, но поскольку турецкие правоохранительные органы не получали от Москвы каких-либо запросов на их счет, особое внимание полиция им не уделяла.

В настоящее время под стражу заключены семь подозреваемых в совершении теракта в "Крокус сити холле" или в пособничестве в его совершении. Адвокатов, которые пожелали бы защищать этих людей в суде добровольно, не нашлось — защитников пришлось назначать государству.

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