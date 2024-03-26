В Китае поставили под сомнение причастность ИГ* к теракту в "Крокусе"

Китайские эксперты указывают на некоторые особенности

Версия о том, что за терактом стоит запрещенная в России террористическая организация "Исламское государство" (ИГ)*, является "немного надуманной". Такое мнение во вторник, 26 марта, озвучил научный сотрудник Института России, Восточной Европы и Центральной Азии Китайской академии общественных наук Ван Сяоцюань.

Эксперт, которого цитирует Global Times, напомнил, что ситуация в Сирии уже стабилизировалась, а конфликт на Ближнем Востоке идет в основном между Израилем и Палестиной. В этих условиях "не было бы разумнее нацелиться на Израиль, а не на Россию", интересуется Ван Сяоцюань.

Ли Вэй из Китайской академии современных международных отношений указывает на то, что теракт в "Крокус сити холле" не вполне соответствует схемам предыдущих атак, осуществленных ИГ*, члены которой "обычно совершают нападения "одиноких волков" или террористов-смертников".

Обращаясь к россиянам после теракта, глава государства Владимир Путин рассказал, что "те, кто стрелял и убивал людей, найдены и задержаны, они двигались в сторону Украины, где с украинской стороны было подготовлено окно для перехода границы". При этом теракт был совершен руками радикальных исламистов, но предстоит еще установить заказчиков.

Главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко отметил, что усилиями западных государств сегодня территория Украины превращена в полигон для международных террористов, поэтому в борьбе с международным терроризмом Россия будет опираться на собственные силы и ресурсы.

*организация, признанная террористической и запрещенная в России

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"