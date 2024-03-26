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Член СПЧ: террористы должны стать субъектами исследования

11:57
  • вторник
  • 26 марта 2024

Ева Меркачева считает, что возвращать смертную казнь нельзя

Террористы должны стать субъектом для научного исследования. Такое мнение озвучила член СПЧ Ева Меркачёва в интервью РИА Новости. Поэтому, считает правозащитница, возвращать смертную казнь нельзя.

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"Террористы, которые сейчас находятся в колонии для пожизненно заключённых, являются субъектами серьёзных научных исследований. К ним приезжают ученые, доктора наук, которые опрашивают их, чтобы понять суть и природу терроризма. Чтобы найти методы воздействия на это явление,"- пояснила Меркачёва. Она добавила, что один из учёных поделился с ней планами полностью "перевести на светлую сторону" террористов.

Правозащитницы считает, что смертная казнь неэффективна. Она не предотвратит преступления. Напомним, о возвращении смертной казни в России заговорили после теракта 22 марта "Крокус сити холле". В результате происшествия погибли 139 человек. Пострадали - 152.

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