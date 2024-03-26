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Никита Кологривый лишился роли Жириновского после пьяного дебоша

11:59
  • вторник
  • 26 марта 2024

Актеру ищут замену

Никита Кологривый лишился роли Владимира Жириновского в байопике о покойном лидере ЛДПР. Как сообщает Telegram-канал "Хватит слухов", съемки фильма приостановлены. Сейчас актеру ищут замену.

Ранее режиссер картины Александр Баранов уверял, что Никита Кологривый остается кандидатом на роль Жириновского, несмотря на проблемы с законом.

20 марта известный по роли "Кощея" в сериале "Слово пацана" актер устроил дебош в баре Новосибирска. Он пытался устроить драку с работниками заведения, приставал к официантке и в завершение укусил ее за бедро, оставив большую гематому. Позднее суд отправил его под арест на семь суток.

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