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Теракт предотвратили в пункте приема гуманитарной помощи в Самарской области

12:31
  • вторник
  • 26 марта 2024

Преступник подорвался

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) предотвратили теракт в пункте приема гуманитарной помощи в Самарской области.

Задержан украинский диверсант - 30-летний пособник "Русского добровольческого корпуса" (РДК, запрещенная в России террористическая организация – прим. ред.). В период с 2022 по 2024 годы фигурант занимался дискредитацией ВС России. В сентябре 2023 года его завербовала украинская спецслужба.

Россиянин намеревался подорвать самодельное взрывное устройство, в здании пункта приема. При задержании произошел самоподрыв СВУ, злоумышленник скончался. Правоохранительные органы и мирные граждане не пострадали.

Во время обыска в доме у злоумышленника обнаружили еще одно СВУ, компоненты взрывчатки, переписку с куратором и материалы, подтверждающие его причастность к террористической деятельности.

Ранее сотрудники ФСБ задержали участников преступной группы, подозреваемых в рейдерских захватах в Ставропольском крае. В нее входили высшие должностные лица Минэкономразвития.

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Сотрудники ФСБ России
Сотрудники ФСБ России
Сотрудники ФСБ России
Сотрудники ФСБ России
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