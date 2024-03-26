Минздрав Подмосковья обновил список пострадавших в "Крокусе"

Им оказывают всю необходимую помощь

Министерство здравоохранения Московской области во вторник, 26 марта, обнародовало обновленный перечень пострадавших в результате теракта в концертном зале "Крокус сити холл".

В списке значится 121 фамилия. 91 человек остается в лечебных учреждениях, 30 человек уже выписали, сообщает ТАСС.

25 марта на совещании у президента глава Следственного комитета Александр Бастрыкин рассказал, что жертвами теракта в "Крокус сити холле" стали 139 человек. При этом 40 человек погибли из-за огнестрельных ранений, 45 — в результате пожара. Причиной смерти еще двух человек стало сочетание огнестрельных ранений и колото-резаных ран.

Опознание жертв теракта продолжается. В ряде случаев придется прибегнуть к экспертизе ДНК, поскольку останки оказались серьезно повреждены, рассказала подруга одной из погибших в "Крокусе". По состоянию на вечер 25 марта были опознаны 75 жертв.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"