Украина недовольна призывами западных стран

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обвинил Запад в стремлении добиться того, чтобы Киев воевал против России "со связанной за спиной рукой". Так политик ответил на просьбы западных партнеров воздержаться от атак на нефтеперерабатывающие заводы.

Как пишет Politico, Кулеба впрямую не подтвердил сообщения о получении таких просьб из Соединенных Штатов. Однако на вопрос, не кажется ли ему порой, что западные союзники хотят, чтобы Украина воевала со связанной за спиной рукой, он ответил: "Да, это так".

Кроме того, Кулеба обвинил Запад в расхождении слов с реальными поступками. Глава МИД Украины заявил, что по мере затягивания российско-украинского конфликта они "возвращаются к обычному способу ведения политики".

Источники ранее утверждали, что Вашингтон боится резкого подорожания нефти и нефтепродуктов, а потому просит Киев прекратить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам. Глава Службы безопасности Украины Василий Малюк признал, что его ведомство целенаправленно бьет по таким объектам, как "Крымский мост, военные корабли в Черном море, танки, системы РЭБ и ПВО, нефтеперерабатывающие заводы".

Россия не оставляет эти атаки без ответа и наносит удары возмездия, которые дорого обходятся киевскому режиму — например, остановлена работа ДнепроГЭС. Советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что нынешний украинский лидер Владимир Зеленский и его команда в шоке от мощнейшего удара по энергетической инфраструктуре страны.

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