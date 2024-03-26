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Киев ответил обвинениями на просьбу Запада прекратить удары по НПЗ в России

12:46
  • вторник
  • 26 марта 2024

Украина недовольна призывами западных стран

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обвинил Запад в стремлении добиться того, чтобы Киев воевал против России "со связанной за спиной рукой". Так политик ответил на просьбы западных партнеров воздержаться от атак на нефтеперерабатывающие заводы.
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Как пишет Politico, Кулеба впрямую не подтвердил сообщения о получении таких просьб из Соединенных Штатов. Однако на вопрос, не кажется ли ему порой, что западные союзники хотят, чтобы Украина воевала со связанной за спиной рукой, он ответил: "Да, это так".

Кроме того, Кулеба обвинил Запад в расхождении слов с реальными поступками. Глава МИД Украины заявил, что по мере затягивания российско-украинского конфликта они "возвращаются к обычному способу ведения политики".

Источники ранее утверждали, что Вашингтон боится резкого подорожания нефти и нефтепродуктов, а потому просит Киев прекратить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам. Глава Службы безопасности Украины Василий Малюк признал, что его ведомство целенаправленно бьет по таким объектам, как "Крымский мост, военные корабли в Черном море, танки, системы РЭБ и ПВО, нефтеперерабатывающие заводы".

Россия не оставляет эти атаки без ответа и наносит удары возмездия, которые дорого обходятся киевскому режиму — например, остановлена работа ДнепроГЭС. Советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что нынешний украинский лидер Владимир Зеленский и его команда в шоке от мощнейшего удара по энергетической инфраструктуре страны.

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