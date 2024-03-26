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Мосгорсуд продлил арест журналисту Гершковичу

12:56
  • вторник
  • 26 марта 2024

Он останется в СИЗО еще три месяца

Журналист американской Wall Street Journal Эван Гершкович останется под стражей ещё на 3 месяца. Такое решение принял Мосгорсуд. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу организации.

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Отмечается что суд удовлетворил ходатайство следователя. Заключение под стражу продлено до 30 июня.

В интервью Владимира Путина Такеру Карлсону упоминалось о возможном обмене Гершковича на некоего человека, который “из патриотических соображений ликвидировал в одной из европейских стран бандита”. На кого именно могут обменять американского журналиста не уточнялось.

Напомним, Гершковича задержали 30 марта 2023 года. ФСБ России в Екатеринбурге взяла его по подозрению в шпионаже в интересах США. Спецслужбы заявили, что американец собирал информацию об одном из предприятий военно-промышленного комплекса.

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Эван Гершкович
Эван Гершкович
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