В Кремле дали оценку злорадствующим над трагедией в "Крокусе"

Расследование продолжается

В Кремле назвали подонками тех, кто злорадствует из-за теракта в "Крокусе".

Не важно, оговариваются ли они или просто злорадствуют страшной трагедии, сообщил пресс-секретарь президента России комментируя высказывание Алексея Арестовича (внесен в России в список террористов и экстремистов – прим. ред.).

Что касается тех, кто злорадствует по поводу страшной трагедии, которую мы с вами переживаем, - да, такие подонки есть. Оговариваются они или нет - по-другому их называть нельзя", - сказал представитель Кремля (цитата по ТАСС).

Песков подчеркнул, что расследование теракта продолжается. Следствие будет высказывать свои версии, когда сочтет это необходимым.

Ранее экс-советник офиса президента Украины Владимира Зеленского Алексей Арестович допустил оговорку на тему возможной ответственности Киева за случившееся.

Кроме того, после публикации неоднозначных постов о теракте был задержан Николай Конашенок, муж экс-директора АНО "Новая Голландия" в Петербурге Роксаны Шатуновской. Его поймали в аэропорту Пулково при попытке выехать из России. Мужчина извинился за свои посты. На фоне скандала Шатуновская покинула свой пост.

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