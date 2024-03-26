Москва неоднократно говорила о готовности возобновить контакты

Российская сторона выступает за комплексное обсуждение всех вопросов, касающихся отношений с США. Такое заявление сделал во вторник. 26 марта, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Спикер Кремля, комментируя планы посольства России в Соединенных Штатах встретиться с представителями американской администрации и обсудить проблемы двусторонних отношений, напомнил, что Москва открыта к диалогу с Вашингтоном, сообщает ТАСС.

Наш президент неоднократно повторял, что мы открыты для диалога, что мы считаем необходимым обсуждать все вопросы в комплексе. Нельзя одни вопросы выдирать из контекста, из общего контекста, который сейчас доминирует в наших двусторонних отношениях. Поэтому открытость к диалогу и политическая воля у нас присутствуют, но мы за комплексное обсуждение всех вопросов.

Ранее российский лидер Владимир Путин подчеркивал, что Москва открыта к диалогу с Вашингтоном, однако Соединенные Штаты выдают надуманные обвинения — в частности, о якобы намерении России разместить ядерное оружие в космосе — чтобы заставить российскую сторону контактировать на условиях США.

Некоторые западные политики пытаются использовать в собственных интересах и целях даже теракт в "Крокус сити холле". В частности, министр обороны Великобритании Грант Шэппс усиленно защищает Киев, хотя в Кремле подчеркивают: даже рассуждать сейчас в стиле "если" неуместно, так как продолжается расследование.

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