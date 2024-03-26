Песков объяснил отсутствие официальной версии теракта в "Крокусе"

Расследование продолжается

Российские власти не могут делать каких-либо официальных заявлений относительно расследования теракта в "Крокус сити холле", пока оно не завершено. Такое заявление сделал во вторник. 26 марта, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Спикер Кремля предложил "очень внимательно перечитать заявления президента Путина, которые он сделал за два последних дня, в этом контексте они очень важны", сообщает ТАСС.

Можно сказать как угодно, это могут позволить себе обозреватели и аналитики, но пока идет следствие, какие-то официальные власти не могут себе позволить делать какие-то заявления на этот счет. Следствие продолжается. По состоянию на вчерашний вечер руководитель Следственного комитета доложил президенту. И когда следствие посчитает необходимым, тогда будут высказываться версии.

Ранее глава Следственного комитета Александр Бастрыкин рассказал, что жертвами теракта в "Крокус сити холле" стали 139 человек. Следствие уже поминутно установило хронологию преступления и продолжает работу.

Дмитрий Песков подчеркивал, что российские спецслужбы работают самостоятельно по расследованию теракта в "Крокус сити холле", о помощи других стран в этом деле речь не идет.

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