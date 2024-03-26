Проценко высоко оценил работу московских медиков при теракте

Основная нагрузка легла на анестезиологов-реаниматологов

Поисковая операция на месте теракта в "Крокус сити холле" должна завершиться сегодня к пяти часам вечера. Специалисты МЧС уже разобрали более 90 процентов обрушившихся конструкций.

Наиболее сложный участок - это завал на балконе зрительного зала. Расчеты кинологов продолжают обследовать каждый метр. В Министерстве здравоохранения России сегодня сообщили, что состояние 22-х пострадавших врачи оценивают как тяжелое. 34 пациента находятся в состоянии средней степени тяжести. А вот состояние здоровья еще 27 человек улучшилось, и в ближайшие дни они планируются к выписке. В Москве помощь пациентам оказывают 14 клиник.

"Команда медиков Москвы отработала очень четко и оперативно в привычном нам стиле мультидисциплинарных команд. Все медики откликнулись - не только которые находились на дежурстве, были усилены все бригады, работал центр критических состояний, работали выездные консультативные бригады. Хотел бы поблагодарить команду анестезиологов-реаниматологов, на которых пришелся, наверное, основной удар при поступлении тяжелых пострадавших, которые очень достойно отработали, ребятам спасибо большое", - сказал Денис Проценко, главный врач ГБУЗ "Городская клиническая больница № 40".

Следствие по уголовному делу продолжается. Сегодня был арестован уже восьмой подозреваемый в причастности к теракту, вчера в СИЗО отправили еще троих задержанных.

Накануне вечером Владимир Путин по видеосвязи провел оперативное совещание. Президент подчеркнул, что исполнители теракта установлены, но теперь важно опередить заказчика страшного преступления. Мэр Москвы Сергей Собянин, принимавший участие в совещании, рассказал, какую помощь оказывает столица.

"Всего от Москвы работало по линии скорой помощи 44 машины. Причем первая машина прибыла через 4 минуты. У нас много было тяжелых и крайне тяжелых раненых. Крайне тяжелых было 12 человек. В настоящее время мы ни одного не потеряли. Москва выплачивает единовременные пособия как москвичам, так и жителям всех других регионов. Помимо этого оказывается вся необходимая медицинская, психологическая, адресная поддержка. Родственникам пострадавших, которые приезжают в Москву для опознания тел или для поиска своих близких, мы обеспечиваем бесплатное предоставление и размещение в гостинцах и бесплатное питание, также необходимую помощь и поддержку для того, чтобы они нашли своих близких", - отметил глава города.

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