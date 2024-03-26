Школьников, спасавших людей в "Крокусе", представят к наградам

Сами они говорят, что просто выполняли свой долг

Тот роковой день девятиклассница Виктория помнит по минутам. Обычная смена - девушка подрабатывала после учебы в гардеробе концертного зала "Крокус сити холла". В какой-то момент услышала хлопки.

"Ко мне подбегает мой напарник Ислам, говорит: "Беги отсюда". Тогда я начала понимать, что что-то нехорошее происходит. Побежала к служебному входу. Когда смогли открыть служебную дверь, начали выводить людей. И там уже в служебных помещениях мы ориентировали, как им пройти, потому что некоторые люди заходили в тупики, закрытые двери и не знали, как им выйти", - вспоминает Виктория.

Для более быстрой эвакуации дети-работники приняли решение разделиться на группы. И как бы ни было страшно, Вика вела за собой растерянных людей. Успокаивала и поддерживала, кого могла. Из здания вышла, только убедившись что позади нее никого не осталось. Родителям позвонила только когда отошла на безопасное от "Крокуса" расстояние.

"Я не особо считаю себя героем, хотя многие нахваливают. Я просто считаю, что любой бы поступил на моем месте так же. Это просто мой долг был - потому что я знала, как помочь людям", - говорит Вика.

Одиннадцатиклассники Андрей и Тимур в тот день тоже были в "Крокусе". Стояли у центрального входа - сканировали билеты у посетителей. Когда в здание вошли террористы, испуганная толпа оттеснила мальчиков к эскалатору. Вооруженных боевиков ребята видели лично. Признаются: в первые секунды ненадолго поддались панике, но быстро взяли себя в руки.

"Из первых действий, которые мы обязаны были предпринять как сотрудники, - открыть рамки на вход. Соответственно, не задерживать никого из людей. И направлять их к эвакуационным выходам. Что мы и сделали", - говорит Андрей.

"До служебного выхода пешочком минуты три, но мы максимально быстро покинули здание - наверное, за минуту буквально. В спешке. Мы вышли в служебный выход, и дальше мы с девочками-напарницами видим картину, что лежит уже пострадавшая. Мы начали вызывать спецслужбы. Скорую, полицию, всех подряд. Говорить, что у нас теракт в "Крокусе", - продолжает Тимур.

Школьников, которые спасали людей во время теракта в "Крокусе", представят к наградам. По данным SHOT, на данный момент в списке числятся шесть подростков-героев, которым депутаты намерены вручить ведомственные или государственные награды.

Александра Сергомасова, "ТВ Центр"

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