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Сезон электросамокатов открылся в Москве

15:07
  • вторник
  • 26 марта 2024

"Медленных" зон станет больше

В столице сезон электросамокатов начинается с нововведений – один из крупных кикшеринговых сервисов оснастил каждое СИМ номерными знаками: спереди и сзади. Сделано это для повышения безопасности.

"Речь не идет о государственных регистрационных номерах. Это номера сервиса, и нужны они для того, чтобы в Москве мы могли работать с теми данными, которые присылает нам Департамент транспорта, получая их с дорожных камер", - объяснил представитель сервиса.

Камер, которые эти самые нарушения фиксируют, в Москве тоже станет больше. Они будут в режиме реального времени выявлять нарушения правил дорожного движения и парковки. Операторы проката введут в приложениях тестирование на знание ПДД для пользователей, идентификацию и рейтинг аккаунта.

"Идентификация пользователя позволит исключать случаи, когда за рулем самоката оказываются несовершеннолетние пользователи. А с помощью рейтинга операторы будут выявлять тех, кто системно нарушает ПДД, и блокировать таких пользователей", - сообщила Полина Стасюк, руководитель проектов новой мобильности Дептранса.

Работу сервисов будет регулировать ситуационный центр ЦОДД: следить за порядком на специальных парковках и вводить новые медленные зоны - участки, где действует ограничение скорости. Сейчас в Москве таких 300. Еще в планах - развивать городской прокат электровелосипедов. В этом сезоне появятся новые модели: с улучшенной тормозной системой и более мощными батареями.

В сервисах аренды сейчас зарегистрированы 4 миллиона пользователей, в парке - 60 тысяч самокатов. Основной задачей остается повышение безопасности. За нарушения ПДД введена система ограничений и штрафов: 5 тысяч рублей будет стоить перевозка детей или оставление транспортного средства на месте ДТП, а за управление в нетрезвом виде или отказ от медосвидетельствования - 30 тысяч. 

Александра Панина, "ТВ Центр"

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