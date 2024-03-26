Испытание весной: как подготовиться к поллинозу

Уже сейчас опасных "провокаторов" приносит ветер с юга страны

Начало весны, долгожданное солнце и потепление. Но радоваться этому могут не все - для аллергиков именно в это время года жизнь становится настоящим испытанием.

В этом сезоне у москвичей-аллергиков появился отличный помощник - календарь цветения от Департамента природопользования. Он составлен на три весенних месяца. Здесь можно увидеть, когда именно пыльца растений будет активна и потому максимально опасна. Сначала календарь задумывался для того, чтобы рассказать о редких цветах и деревьях Москвы, к которым стоит относиться бережно. Но и для тех, кто чувствителен к цветению, он будет полезен.

"Он был разработан на основе наших многолетних наблюдений, и, естественно, у нас там есть дополнение, что календарь в зависимости от климатических, погодных условий может сдвигаться как вправо, так и влево. Граждане, которые страдают аллергией, могут ориентироваться на наш календарь цветения растений и подготовиться заранее к этому периоду", - рассказал Азамат Кунафин, начальник отдела мониторинга природоразнообразия государственного природоохранного центра.

Врачи также считают, что готовиться к весне следует заблаговременно. Своим пациентам они советуют проходить специальные исследования. Если человек уверен, что его организм устойчив к раздражителям, но внезапно появилась реакция на определенный фактор, весьма вероятно, что аллергия возникла у него недавно.

"Высокое заблуждение о том, что аллергия неизлечима - это заблуждение, потому что есть современные методы лечения, есть современные фармакологические препараты, которые контролируют воспалительный процесс в носоглотке, течение бронхиальной астмы, воспаления на коже", - отметила Елена Бобрикова, заведующая консультативно-диагностического отделения МГНПЦ аллергологии и иммунологии.

Сейчас цветение в Москве еще не началось, и пыльцы пока нет, но, по словам специалистов, она должна появиться очень скоро. Ее принесет ветром из соседних регионов, где настоящая весна уже началась. А в самой столице скоро распустится орешник. Так что именно сейчас время принимать профилактические меры.

Полина Блинова, "ТВ Центр"

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