Володин сделал заявление об отмене моратория на смертную казнь

Депутаты хотят отменить мораторий на смертную казнь

Для возвращения смертной казни достаточно решения Конституционного суда, проводить референдум не нужно. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе пленарного заседания нижней палаты парламента.

Володин предложил главе думского комитета по государственному строительству и законодательству Павлу Крашенинникову высказать мнение на этот счет. В ответ депутат заявил, что парламентарии готовы обсуждать законопроекты о возврате высшей меры наказания, однако подчеркнул, что решения нужно принимать на холодную голову, пишет РИА Новости.

Ранее сегодня в ходе заседания Думы лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий высказал мнение, что введенный в 1996 году мораторий на смертную казнь должен быть прерван. Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов в свою очередь заявил, что партия будет настаивать на проведении референдума о возвращении смертной казни в Единый день голосования в 2024 году.

Дискуссии об отмене моратория на смертную казнь начались после теракта в "Крокус сити холле", в результате которого погибли около 140 человек (окончательное число жертв пока не установлено). Ранее депутат Павел Крашенинников заявил, что разговоры о возвращении высшей меры наказания могут "увести нас в ложном направлении". По его мнению, важнее не допускать повторения подобных терактов.

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