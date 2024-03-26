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Володин сделал заявление об отмене моратория на смертную казнь

13:17
  • вторник
  • 26 марта 2024

Депутаты хотят отменить мораторий на смертную казнь

Для возвращения смертной казни достаточно решения Конституционного суда, проводить референдум не нужно. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе пленарного заседания нижней палаты парламента.
Кремль открестился от дискуссии о возвращении смертной казни

Володин предложил главе думского комитета по государственному строительству и законодательству Павлу Крашенинникову высказать мнение на этот счет. В ответ депутат заявил, что парламентарии готовы обсуждать законопроекты о возврате высшей меры наказания, однако подчеркнул, что решения нужно принимать на холодную голову, пишет РИА Новости.

Ранее сегодня в ходе заседания Думы лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий высказал мнение, что введенный в 1996 году мораторий на смертную казнь должен быть прерван. Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов в свою очередь заявил, что партия будет настаивать на проведении референдума о возвращении смертной казни в Единый день голосования в 2024 году.

Дискуссии об отмене моратория на смертную казнь начались после теракта в "Крокус сити холле", в результате которого погибли около 140 человек (окончательное число жертв пока не установлено). Ранее депутат Павел Крашенинников заявил, что разговоры о возвращении высшей меры наказания могут "увести нас в ложном направлении". По его мнению, важнее не допускать повторения подобных терактов.

 
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