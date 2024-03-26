По мнению Николя Дюпон-Эньяна, мир в стране возможен только в этом случае

Украина должна стать демилитаризованной зоной, а границы НАТО должны сохраниться в нынешней конфигурации. Только в этом случае возможен мир в стране. Об этом заявил депутат Национального собрания Франции Николя Дюпон-Эньян в интервью радиостанции Europe 1.

Политик призвал остановить этот конфликт. Он напомнил, что бывший президент Франции Жак Ширак и бывший премьер-министр страны Доминик Де Вильпен ранее предлагали сделать Украину демилитаризованным пространством. По мнению французского депутата, именно американцы и англичане заблокировали мирную инициативу по Украине на переговорах в Стамбуле в 2022 году.

Ранее постпред России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности заявил, что цели СВО частично выполнены. По его словам, вооружённые силы Украины уже давно воюют оружием, которое поставляется из стран НАТО. А значит Украина демилитаризована.

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