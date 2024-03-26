ФСБ: Киевские националисты призывают россиян совершать теракты

Возросло количество телефонных звонков и сообщений, поступающих с территории Украины

После теракта в комплексе "Крокус сити" возросло количество телефонных звонков и сообщений, поступающих гражданам России с территории Украины.

Как сообщают в ФСБ, киевские националисты призывают совершать теракты в торговых центрах, на объектах транспортной и социальной инфраструктуры.

В ведомстве просят граждан бдительно реагировать на данные провокации. И подчеркивают: во всех подобных случаях необходимо немедленно информировать правоохранительные органы. А также обсудить с несовершеннолетними, как важно не вступать в переписку с подобными абонентами.

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