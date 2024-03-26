Арестован восьмой фигурант дела о теракте в "Крокусе"

Следствие просило суд взять его под стражу

Суд во вторник, 26 марта, арестовал Алишера Касимова, которого следствие считает пособников террористов при совершении теракта в концертном зале "Крокус сити холл". Касимов пробудет под стражей как минимум два месяца.

По версии следствия, он предоставил группе террористов жилье, в котором они планировали предстоящее преступление. На заседании мужчина пытался заверить в том, что не имел представления о планах своих съемщиков, однако суд ему не поверил, сообщает ТАСС.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пояснил, что власти не могут делать каких-либо официальных заявлений относительно расследования теракта в "Крокус сити холле", пока оно не завершено. Он подчеркнул, что "когда следствие посчитает необходимым, тогда будут высказываться версии".

Между тем китайские эксперты усомнились в том, что за терактом стоит запрещенная в России террористическая организация "Исламское государство" (ИГ). Это преступление не вполне соответствует схемам ее предыдущих атак, при которых "обычно совершаются нападения "одиноких волков" или террористов-смертников".

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