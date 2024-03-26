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Белоруссия насчитала почти 8 тысяч военных НАТО у своих границ

14:00
  • вторник
  • 26 марта 2024

На северо-западном направлении обстановка остается сложной

Численность воинских контингентов стран НАТО, находящихся на северо-западном направлении у границ Белоруссии, составляет около 7,7 тысячи человек. Об этом заявил во вторник. 26 марта, командующий войсками Северо-западного оперативного командования ВС республики Александр Науменко.
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Как уточнил военный, они базируются на территории Эстонии, Латвии и Литвы в рамках решения различных задач Североатлантического альянса.

В Минске подчеркнули, что на северо-западном направлении обстановка остается крайне непростой. Это подтверждает, в частности, создание Североатлантическим альянсом у белорусской государственной границы противотанковых рвов и огневых позиций, а также накапливанием на складах материально-технических средств и боеприпасов, сообщает ТАСС.

Ранее Минобороны Белоруссии призвало из запаса около пяти тысяч военнообязанных. В Вооруженных силах республики проходит комплексная проверка, завершен этап поставки личного состава.

Этому предшествовала комплексная проверка боеготовности воинских частей, в ходе которой помимо передислокации войск проводились боевые стрельбы и прочие учебные действия. В белорусском Генштабе подчеркнули, что предпринимают такие действия на фоне масштабных учений НАТО.

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