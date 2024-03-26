ВС России ударили по центрам принятия решений ВСУ

Цели достигнуты

Вооруженные силы России нанесли групповой удар по центрам принятия решений на Украине и объектам Службы безопасности (СБУ).

Об этом в ходе ежедневного брифинга заявили в Минобороны России. Удары также наносились по предприятиям военно-промышленного комплекса, а также местам дислокации украинских нацформирований и иностранных наемников.

"Все объекты поражены. Цели удара достигнуты", - говорится в сводке военного ведомства.

ВС России нанесли удары высокоточным оружием большой дальности морского и наземного базирования и беспилотниками.

Ранее российские военные эвакуировали трофейную немецкую БМП Marder на авдеевском направлении.

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